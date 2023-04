Il litorale difeso dai missili Hawk

Nel 1999 l’aeroporto di Pisignano di Cervia era ancora la base operativa degli Starfighter italiani, ovvero gli F 104 caccia intercettori del 23° Gruppo, lì trasferito da anni dalla base di Miramare. Con le operazioni Nato in Serbia anche gli F 104 furono parte attiva, pur se non di attacco, ma esclusivamente in funzione difensiva. Sempre sul fronte difensivo, a salvaguardia del litorale emiliano romagnolo da Ferrara a Rimini c’era una postazione mobile di missili Hawk dislocata a pochi chilometri dall’aerobase cervese. In allarme giornaliero erano anche gli elicotteri HH 3F SAR di stanza a Rimini.

A cura di Carlo Raggi