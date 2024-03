Il livello dei fiumi continua a calare: "Ma occorre fare più manutenzione"

"I fiumi devono essere le autostrade dell’acqua". Per Daniele Gieri, membro del comitato ’Proteggiamo Conselice’ nato dopo l’alluvione del maggio 2023, non ci sono alternative. "Gli argini devono essere puliti e – aggiunge – l’acqua deve poter scorrere senza impedimenti". L’attenzione dei referenti del Comitato, che ieri sera hanno illustrato, durante l’incontro pubblico organizzato nell’auditorium cittadino, le azioni intraprese e quelle che si concretizzeranno in futuro, è ora concentrata sulla pulizia degli argini e sullo stato del ponte della ferrovia fra Passogatto e Villa Pianta. "L’ultima diga formata dai tronchi e dai rami che scendono dalla collina trasportati dall’acqua è stata rimossa proprio pochi giorni prima delle ultime precipitazioni – sottolinea Gieri –. Abbiamo tempestato di email inviate come posta certificata i Comuni e la Regione ma, per effetto di un rimpallo fra enti, i tempi si sono allungati fino a che l’accumulo di tronchi che si era formato sotto al ponte della Bastia non è stato rimosso dalla Protezione civile regionale. Fra l’altro l’accumulo di legname risulta dannoso anche per gli stessi piloni che sorreggono il ponte".

E non è l’unico: "Ora, casualmente, abbiamo scoperto un’altra ’diga’ di legname, per noi nuova, sul fiume Idice – prosegue Gieri –. L’ha vista uno dei nostri volontari durante uno dei giri che facciamo per monitorare le condizioni dei corsi d’acqua. Quello che non riusciamo a capire è perché in quelle che sono definite ’di protezione speciale’ negli alvei dei fiumi vengano lasciate coppie di alberi paralleli, uno di fianco all’altro. Ovvio che se arriva un tronco da monte poi si incastra e inizia a fermare altro legname. Anche questo lo abbiamo notato casualmente. Ma dov’è il buon senso? Sarebbe meglio tenere gli alberi sfalsati, a distanza, in modo da lasciare spazio per il passaggio di acqua e rami".

L’altro argomento sul quale il Comitato sta focalizzando l’attenzione è la situazione del ponte della ferrovia, sulla linea Ravenna-Ferrara, compreso fra i ponti di Passogatto e Villa Pianta, una struttura di dimensioni importati costruita in muratura e strutturata su cinque campate, una sola delle quali utilizzabile per il passaggio dell’acqua. "Le altre poggiano sull’enorme golena che non lascia spazio. Anche la navata centrale, l’unica che permette all’acqua di scorrere, distanzia il letto del fiume di solo un paio di metri, troppo pochi per dare sfogo a delle piene. In questo modo – prosegue Gieri – il ponte della ferrovia fa da tappo. Si tratta di una situazione seria e pericolosa perché, in caso di eventi estremi, può mettere a dura prova la resistenza stessa del ponte che, se dovesse essere trascinato via, porterebbe con se anche una buona parte dell’ argine".

Il Comitato vuole contattare Ferrovie dello Stato per mettere l’accento sulla situazione e profilare eventuali soluzioni. "Siamo certi che le Ferrovie non alzeranno mai il ponte – sottolinea –. Sarebbe però utile che sia Fsi sia la Regione si convincessero almeno della necessità di fare spazio andando a scavare sotto la navata centrale, per abbassare di almeno 3-4 metri il fondo e consentire un passaggio di acqua sufficiente".

Monia Savioli