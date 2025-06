Il ’Lorenzo Bandini’ a Helmut Marko, manager della Red Bull

Il Trofeo ’Lorenzo Bandini’ è stato consegnato fuori dai confini tradizionali, per rendere omaggio ad una figura storica del Circus, Helmut Marko, ex pilota, e oggi manager di lungo corso e figura importante della Red Bull Racing. Il riconoscimento, assegnato alla carriera, è stato consegnato al Red Bull Ring, nel cuore dell’Austria, in occasione del Gp di questo fine settimana, a Spielberg e di un anniversario dal profondo valore simbolico, nel sessantesimo anno dalla vittoria di Lorenzo Bandini nel Gran Premio d’Austria del 1964, l’unica della sua carriera in Formula 1. Un filo rosso ideale lega quella giornata storica alla cerimonia: Helmut Marko, austriaco e testimone diretto del tragico incidente che nel 1967 costò la vita a Lorenzo Bandini, ha ricordato con commozione quel momento. Il trofeo si fa così ponte tra due mondi: Brisighella e Faenza e Spielberg, la Romagna Faentina e il Red Bull Ring, uniti dalla passione per i motori e da una storia condivisa. A rappresentare le municipalità di Brisighella, nonché di Faenza e Imola, che sostengono con convinzione il trofeo, il vicesindaco di Faenza, Andrea Fabbri, che ha accompagnato il presidente del Trofeo Lorenzo Bandini Francesco Assirelli, incaricato della consegna ufficiale, insieme al consigliere dell’associazione Trofeo Lorenzo bandini, Federico Ranzi.