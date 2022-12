Il ‘Luneri di Smembar’ ha 177 anni

Il ‘Luneri di Smembar’ compie 177 anni: fu ideato la notte di S. Silvestro del 1844 nella trattoria ‘Marianaza’ da una comitiva di artisti fra cui Romolo Liverani e dal 1845 esce ininterrottamente per merito, poi, della Tipografia Faentina che lo edita. A renderlo famosissimo in tutta la Romagna ci pensò un singolare personaggio, Boniforti, che nella foto vediamo in piazza a Faenza poco prima del rogo del Niballo, il quale per decenni a gennaio in tutti i mercati della Romagna ha venduto il singolare calendario fatto di zirudele, vignette satiriche, profezie meteorologiche e tanto altro.

A cura di Carlo Raggi