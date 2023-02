‘Il lupo e il suo ritorno in pianura’ Nucci e Olivieri al museo Malmerendi

Una serata per fare luce sulla vita dei lupi e in particolare su quelli che negli ultimi anni hanno ricominciato a colonizzare la pianura padana. È quella in programma stasera dalle 20.45 al museo Malmerendi con le esperte dell’associazione Pangea, Carlotta Nucci e Lia Olivieri. Il lupo è una specie preziosa per la biodiversità italiana ma ancora molto rara: secondo l’Ispra sono appena 3.300 i lupi italiani, di cui mille sull’arco alpino e 2.400 nell’area peninsulare. Il lupo è innocuo per l’uomo, ma una gestione non corretta delle greggi o degli animali domestici può creare difficoltà: è fondamentale dunque avere la consapevolezza della presenza del predatore in colline e campagne.