Il maestro Olmi ospite del Lions club Alighieri

Venerdì 10 maggio al Grand Hotel Mattei, il Lions club Ravenna Dante Alighieri, presieduto da Vincenzo Rivizzigno, ha ospitato il maestro Paolo Olmi accompagnato dalla signora Silvana e il giovane violoncellista cinese Hao Long Chen. Il maestro Olmi è stato insignito dal club, nel 2010, dell’onorificenza Melvin Jones Fellow come riconoscimento per la dedizione al servizio umanitario. Durante la serata il maestro ha interagito con soci, familiari e ospiti con una relazione sul tema ‘Il direttore d’orchestra tra musica barocca e musica romanticaì’. È seguita una coinvolgente esibizione del giovane violoncellista cinese di grande talento, Hao Long Cen. È stato inoltre evidenziato il concerto della Young European Orchestra, diretta dal maestro Olmi, che si terrà il 26 maggio alle 21 nella basilica di San Giovanni Evangelista a favore dello Ior. Ospiti della serata, in rappresentanza dello Ior il dott. Mario Pretolani e la responsabile dei trasporti malati oncologici Santa Grilli e il primario della Chirurgia dell’ospedale di Ravenna il prof Giampaolo Ugolini.