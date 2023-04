Il magistero di Charles Mingus all’Alighieri

È stato un dei più grandi musicisti jazz di tutti i tempi, Charles Mingus. Per conoscerlo in maniera approfondita l’appuntamento - parte di ’Pazzi di Jazz’ - è domani alle 10 al Teatro Alighieri con ’Il suono della libertà: il genio visionario di Charles Mingus’. Lo storico del jazz Francesco Martinelli, spalleggiato dal celebre sassofonista Mauro Negri, il pianista Emiliano Pintori e il contrabbassista Stefano Senni, darà vita a una lezione con musica dal vivo pensata per coinvolgere e appassionare il giovanissimo uditorio al mondo della musica improvvisata. L’incontro sarà anche registrato per la realizzazione di un video didattico che verrà messo a disposizione di tutte le scuole della città, raggiungendo così anche le classi che non potranno essere presenti all’Alighieri.

Al centro delle narrazioni verbali e musicali di Martinelli e compagni si troveranno le affascinanti gesta musicali e biografiche di Charles Mingus, uno dei maestri assoluti del contrabbasso jazz e compositore fra i più originali del XX Secolo. Le musiche di Mingus sono infatti al centro delle attività di Pazzi di Jazz 2023 e forniranno anche la trama per il concerto conclusivo del 4 maggio all’Alighieri. Tra aneddoti passati alla storia e composizioni indimenticabili, la vita e le opere di Mingus sono particolarmente ricche di spunti e contenuti coi quali Martinelli saprà creare un coinvolgente percorso narrativo, illuminato dagli esempi musicali dal vivo di Negri, Pintori e Senni, ricorrendo anche a materiali audiovisivi di repertorio. Nato a Nogales, Arizona, nel 1922, Mingus ha convogliato nella sua musica una varietà di influssi pari a quella dei suoi cromosomi: tedeschi, cinesi, afro e nativo-americani.

Scomparso nel 1979, Mingus ha lasciato un’eredità artistica di proporzioni immense e di grande influenza. Ha collaborato con Duke Ellington, Bud Powell, Max Roach, Charlie Parker, Dizzy Gillespie e Miles Davis. Nei suoi gruppi hanno sfilato artisti del calibro di Jackie McLean, John Handy, Benny Golson, Jimmy Knepper, Yusef Lateef, Roland Kirk, Don Ellis, Clark Terry, Mal Waldron, Jaki Byard e Dannie Richmond (suo batterista per decenni). Questo geniale musicista nell’arco della sua vita ha saputo fondere il più autentico humus culturale afroamericano con soluzioni espressive sempre all’avanguardia, facendosi altresì interprete delle problematiche sociali della propria gente, diventando quindi uno dei portabandiera delle lotte contro la discriminazione razziale.