Il magistrato Morena Plazzi alla Riunione Cattolica Torricelli

Una cinquantina di persone hanno accolto venerdì a Faenza il magistrato Morena Plazzi. Nella sede della Riunione Cattolica Torricelli in via Castellani il procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Bologna, è intervenuta come ospite nella conferenza organizzata dalla locale associazione che verteva su ’La domanda di giustizia e l’impegno della magistratura italiana’. Plazzi, faentina di nascita, è stata insignita nel 2023 dell’onorificenza di ‘Faentino lontano’ per la brillante carriera in magistratura. All’incontro presente anche il commissario capo Massimo Graziani del commissariato manfredo.