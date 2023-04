Il magistrato Morena Plazzi incontra l’Associazione nazionale carabinieri di Faenza

Un incontro breve ma ricco di significato quello svoltosi sabato mattina a Palazzo Laderchi a Faenza, sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dove si è recata in visita informale Morena Plazzi. A ricevere il magistrato, designata Faentino Lontano 2023, c’erano il presidente dell’Anc di Faenza Giancarlo Tatta, i consiglieri Beccacce, Kristancic, Giorgi e Bassetti, il segretario Camuffo e il revisore dei conti Fregnani. "Sono stata invitata da questa associazione che ha formulato al comitato che designa il Faentino Lontano il mio nome solo sulla base del mio curriculum – ha detto Plazzi a margine dell’incontro –. Non ci conoscevamo quindi è stata l’occasione per incontrarci, e per me di ringraziarli". Morena Plazzi, in servizio dal 1999, con funzioni requirenti, alla Procura della Repubblica di Bologna, dal 2018 svolge le funzioni di Procuratore aggiunto dove è stata applicata alla Dda per alcuni procedimenti. Attualmente detiene la delega di coordinamento dei gruppi specializzati per i reati di criminalità comune ‘Sicurezza urbana’, in materia di stupefacenti e ambiente ed è responsabile dell’Ufficio per il dibattimento, dei viceprocuratori onorari e delle attività legate all’Ufficio del Giudice di pace. Domenica 25 giugno sarà in città per ricevere l’onorificenza.