Il ’mago’ degli effetti speciali Tagliavini racconta il lavoro su Avatar 2

L’arte degli effetti speciali presentata da un ravennate che lavora nel settore a livelli da Oscar. Stasera al cinema Mariani Giuseppe Tagliavini, in collegamento dalla Nuova Zelanda, incontrerà il pubblico e risponderà alle domande sul tema prima della visione di ’Avatar 2 - La via dell’acqua’, a cui ha lavorato. Il film pochi giorni fa ha vinto il prestigioso premio dell’Academy proprio per gli effetti speciali. Tagliavini, che attualmente vive a Wellington in Nuova Zelanda, lavora per la Weta Digital. Come visual effect artist, ha alle spalle la realizzazione di effetti visivi per capolavori del calibro di Inception, Il trono di spade, Harry Potter, lo Hobbit e tantissimi altri film. L’appuntamento al cinema Mariani, in via Ponte Marino 19, è per stasera alle 21. La serata rientra nel ciclo ’Finalmente è giovedì’, organizzato da Cinemaincentro in collaborazione con il circolo Sogni Antonio Ricci. Info e prenotazioni su www.cinemaincentro.com o a 0544 37148. Biglietti: intero 7,50 euro, ridotto (Cinemaincentro, over 65, convenzioni) 6, soci Bcc e universitari 5,50 e under 25 4,50.