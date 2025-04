Il mais romagnolo da pop corn: "È autoctono e va salvato"

Nell’ambito della Fiera dell’Agricoltura di Riolo Terme, nel locale Istituto Alberghiero Artusi, si è svolto un convegno dedicato agli studenti su ’Mais locali tradizionali da polenta e da pop corn’.

Coordinati da Graziano Rossi dell’Università di Pavia si sono succeduti interventi di tecnici ed esperti che hanno promosso la conoscenza e l’utilizzo delle varietà tradizionali di mais romagnoli a rischio di erosione genetica ed estinzione.

Presenti anche i titolari di due aziende agricole produttrici rispettivamente di mais tradizionale da polenta e da pop corn: il Poderone di Santa Sofia e le Collinelle di Casola Valsenio, il cui raro ’mais da scoppio’ è iscritto nel Repertorio regionale di tutela del patrimonio d’interesse agrario.

"Da quanto si sa – afferma Graziano Rossi – le Collinelle di Casola è l’unica azienda in regione che coltiva il mais da pop corn autoctono mantenendo viva una tradizione di famiglia. Un tempo era molto diffusa tra le aziende romagnole la coltivazione di tale varietà di mais, come attestano i tanti nomi fantasiosi dati alla forma del chicco scoppiato: ‘galèt’, ‘s-ciupèt’, ‘fiurèt’, ‘fiuchèt’ ‘clumbén’, cioè galletti, schioppetti, fioretti, fiocchetti, colombini. I chicchi che, fiorendo, saltavano via dal focolare erano detti ‘suore’, quelli che diventavano neri, ‘frati’".

Il docente di Cucina Giuseppe Goni con la Terza C ha dato una dimostrazione su come utilizzare in cucina il mais tradizionale da polenta e da pop corn.