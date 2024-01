Il mal cantone, da lì si affacciano le nuvole

Nelle cucine delle case coloniche di una volta c’era "e’ cantôn de rós-c", il cantone dove finiva la spazzatura. Secondo la tradizione, la sera non si doveva portar fuori la spazzatura per non spazzare via i soldi e chi lasciava una casa non doveva spazzare il pavimento per non portar via la fortuna ai nuovi inquilini. Con "cantone" vengono indicati anche i punti intermedi tra i quattro cardinali. Come il nord-ovest, detto "e’ mêl cantôn", il mal cantone, cioè una direzione sfavorevole perché da là si affacciano le nuvole temporalesche. A Massa Lombarda è detto "e’ cantôn d’Verôna" a cui, in un detto, si aggiunge: "Cvèl ch’u t’ móstra u t’ dôna", cioè: "Il cantone di Verona, quello che ti mostra ti dona", ovvero porta il tempo che mostra.