‘Il malato immaginario’, commedia in due atti al teatro Rasi

Alle 15.30 al teatro Rasi di Ravenna (via di Roma 39), per la rassegna ’Ritroviamoci al Rasi’ la compagnia ‘Il passaggio’ sarà in scena con una commedia in due atti di Molière: ‘Il malato immaginario’, per la regia di Fausto Pollio. Nel ’Malato immaginario’ Molière mette in scena le vicende familiari di un ipocondriaco, che si circonda di medici inetti, di un furbo farmacista e della moglie, tutti ben contenti di alimentare le sue ansie per interessi personali. La rassegna è promossa da Capit Ravenna.