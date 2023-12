Il manoscritto e il set di mobili

Negli ultimi giorni sono state ufficializzate due nuove importanti donazioni per la Manfrediana: da Bologna è in via di approdo a Faenza un manoscritto datato a inizio Seicento dal titolo ‘Misure della Fontana di Faenza livelata et misurata dal Anno 1618’, attribuibile agli architetti Domenico Paganelli e Domenico Castelli, che rappresenta un’importante testimonianza per la storia urbanistica di Faenza. Un manoscritto dal valore stimato di 4.500 euro, che non è l’unico nuovo arrivo alla Manfrediana: sfiora i 90mila euro il valore del set di mobili donato dalla famiglia Calderoni in memoria dei genitori: si tratta di una sala da pranzo ottocentesca realizzata dall’ebanisteria Casalini in stile neorinascimentale, composta da un sofà sormontato da un quadro, un tavolo, uno stipo, una console, quattro sedie e otto sedie dantesche, presumibilmente realizzate per il conte Zanelli di Faenza.

f.d.