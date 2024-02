Il Mar diventa a misura di bambino. Un mese di eventi per i più piccoli

Per un mese, fino al 10 marzo, il Mar – Museo d’arte della Città di Ravenna torna ad aprirsi ai bambini con la nuova edizione del ‘Mar dei piccoli’ che prevede una serie di eventi pensati per le scuole e le famiglie. Per l’occasione è stato allestito un percorso interattivo al primo piano a cura di Immaginante, che si intitola ‘Nel prato. Mostra gioco per avventure verdi’, è dedicato ai bambini dai 2 ai 10 anni. "Abbiamo immagino cinque diverse stanze con altrettante diverse installazioni – racconta Giulia Guerra di Immaginante –. La prima è una installazione video dove le opere della pinacoteca sul tema del prato si animano con disegni e suoni. La seconda sala è fatta di cespugli e fili d’erba e si presta per sperimentare i suoni del prato con alcuni strumenti".

La terza sala "è poi dedicata all’illustratore Luogo Comune, che ha illustrato il libro ‘Alfabeti naturali’ insieme a Federica Buglioni del quale sono in mostra gli originali. Poi c’è una stanza dedicata ai fiori, farfalle e insetti di Andy Wharol che potranno essere utilizzati per fare delle composizioni, mentre nell’ultima sala c’è un piccolo laboratorio dove fare creazioni da portare a casa". Le visite animate per i nidi e le scuole avranno luogo, previa prenotazione, dal martedì al venerdì; il sabato e la domenica saranno dedicati alle visite animate per le famiglie.

La mostra sarà poi riproposta negli istituti del forese che non riusciranno a partecipare agli eventi del Mar. Nel corso della mostra è previsto anche un corso di formazione riservato a educatori e a insegnanti di scuola d’infanzia e primaria del Comune di Ravenna, articolato in tre incontri di due ore. Al secondo piano poi si terranno due eventi teatrali: ‘Slurp!’, il progetto per bambini dai 2 ai 6 anni ideato dalla compagnia Drammatico Vegetale partendo dagli spunti di Gianni Rodari, e le opere animate del Teatro del Drago, dai burattini tradizionali e dal teatro di figura. Le attività sono a numero limitato ed è necessaria la prenotazione. "’Slurp’ è un percorso sensoriale teatrale – spiega William Rossano di Teatro Vegetale – che prevede diversi movimenti, oltre alla musica dal vivo in collaborazione con giovani musicisti del Conservatorio ‘Verdi’ di Ravenna. Con l’aiuto di due animatrici, i bambini potranno divertirsi con il cioccolato, in un gioco in bilico tra teatro, laboratorio e musica dal vivo". "Dopo il grande successo dello scorso anno – afferma Fabio Sbaraglia, assessore alla Cultura e scuola – torna, per il secondo anno, questo progetto a cui teniamo molto che, attraverso importanti collaborazioni".