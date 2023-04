Il Mar pronto al rinnovo Ecco il nuovo allestimento dei Mosaici contemporanei Il 12 maggio l’inaugurazione

Quello di ieri al Mar, Museo d’arte della città, è stato solo un assaggio, che però fa già capire molto bene come sarà la sezione dedicata al mosaico contemporaneo spalmata su tutto il piano terra, quadriportico compreso.

Bisognerà aspettare il 12 maggio per l’inaugurazione del riallestimento di quel patrimonio musivo che racconta la storia del mosaico moderno e contemporaneo ravennate che, negli anni Cinquanta, si intreccia con quella dei principali artisti dell’epoca. Si tratta di un allestimento di grande impatto, grazie anche all’illuminazione, un viaggio nel mosaico a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso.

Le prime quattro sale, sono sei in tutto, ripropongono infatti le opere realizzate nel 1959 in occasione della storica mostra ideata da Giuseppe Bovini nella quale artisti come Corpora, Guttuso, Campigli, Chagall, Mathieu, Afro, Vedova furono chiamati a creare i cartoni preparatori dai quali sarebbero stati realizzati i mosaici. In esposizione ci sono venti mosaici e sedici cartoni. "Alcuni artisti – ha spiegato ieri Roberto Cantagalli, direttore del Mar – chiesero indietro i loro bozzetti, come Chagall. Con questo nuovo allestimento abbiamo voluto ricostruire il ruolo di Ravenna nel contesto del mosaico contemporaneo, partendo dagli anni Cinquanta e proseguendo cronologicamente". Quasi tutti le opere musive sono esposte con accanto il cartone, così da consentire il confronto: nella prima sala oltre al bellissimo mosaico su bozzetto di Campigli, colpiscono quelli di Afro, Vedova.

La seconda sala invece ieri mattina è stata completata con il mosaico su cartone di Capogrossi. Proseguendo sempre al piano terra, nella quinta sala, ancora in allestimento, si esplorerà il rapporto tra mosaico e design, si procede ancora cronologicamente arrivando agli anni Ottanta, quando i mosaicisti, emancipandosi dai cartoni, iniziano a pensare appunto al rapporto con il design. L’ultima sala è dedicata alle declinazioni del mosaico rispetto al contemporaneo, con opere nate dall’incontro con artisti come Balthus. Infine il quadriportico che ospiterà le generazioni più recenti dei mosaicisti. L’allestimento è stato curato dall’architetto Nicola Nottoli, mentre il Gruppo mosaicisti Ravenna ha restaurato i supporti e le cornici delle opere che hanno riacquistato, dopo sessanta anni, il loro aspetto originario.

"Si tratta di un processo di rigenerazione – ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Fabio Sbaraglia – e non solo di riallestimento che ripensa completamente il piano terra del Mar, da dedicare interamente a un percorso espositivo permanente che attraverserà le collezioni dei mosaici moderni e contemporanei. È il primo passo verso quel museo del mosaico che vogliamo realizzare". Sono previsti anche alcuni interventi strutturali per rendere il Mar più accessibile, al piano terrà è stata realizzata una rampa che collega l’ultima sala espositiva al quadriportico.

"L’idea – ha osservato l’architetto Nicola Nottoli – era di creare un’osmosi tra le sale e lo spazio esterno e infatti sono state eliminate le porte". Sempre il quadriportico è stato pensato come un luogo dove poter intervenire nuovamente in futuro, in vista di nuove acquisizioni. Il riallestimento ha coinvolto anche i mosaicisti in un’opera video che sarà in esposizione.

"È una collezione - ha concluso il direttore Cantagalli - dove sono presenti oltre alle opere, anche gli uomini".

Con l’inaugurazione della nuova sezione verrà introdotta anche una promozione: ogni mercoledì gli under 26 entreranno al museo gratuitamente.

Annamaria Corrado