Il mare è pulito, un solo punto critico sui 98 monitorati

In Emilia-Romagna le acque di balneazione sulle spiagge dell’intera riviera sono pulite, coi valori nella norma in 97 delle 98 località testate dai tecnici di Arpae. Lo sottolinea la Regione, precisando che le rilevazioni sono state fatte dai tecnici martedì nei punti di monitoraggio. Il campionamento periodico è il secondo della stagione balneare 2025, iniziata lo scorso 17 maggio. L’unico punto fuori norma è nel Ravennate, a Lido di Classe, circa 100 metri a nord della foce del fiume Savio. Per questo tratto di mare è stata emanata dal sindaco un’ordinanza di non balneabilità fino al rientro al di sotto delle soglia.