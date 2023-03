Il ‘Marinaio’ di Bucci ha mezzo secolo

Ecco il monumento al Marinaio d’Italia in una angolatura dei primi anni 60 resa famosa dalle cartoline per iniziativa della cartolibreria Tarantola. L’opera dello scultore ravennate Giannantonio Bucci fu realizzata nel 1954 e collocata a dimora nel 1960 nei pressi dell’ingresso del cimitero monumentale a fronte del canale Candiano così che gli equipaggi delle navi lo potessero vedere. Il trasferimento delle attività portuali a San Vitale ha fatto dimenticare l’opera, nel frattempo degradata. Ma dovrebbe essere prossima la definizione del progetto per il trasferimento a Porto Corsini.

A cura di Carlo Raggi