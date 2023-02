Il Masini tra show e particolari inediti Una mostra di foto fino al teatro

Il teatro Masini di Faenza tra sguardi insoliti, particolari mai visti e spettacoli. È questa una prima parte della mostra, ‘Il Teatro Masini e le sue meraviglie, arte neoclassica e produzioni contemporanee’, costituita da 32 fotografie, nel formato 40x30 centimetri, che percorrendo via Pistocchi attraverso il Voltone Dolcini, accompagneranno passanti e visitatori idealmente fin dentro la Molinella davanti al prospetto del teatro Masini. Le immagini, realizzate da professionisti specializzati in foto di scena, hanno sostituito la precedente esposizione, quella sui personaggi del Palio del Niballo, allestita nel 2020 fino all’altro giorno. L’obiettivo di questa nuova esposizione, voluta dall’Assessorato alla cultura e in collaborazione con Accademia Perduta, che da anni gestisce il Masini, è quello di raccontare uno dei più importanti poli culturali della città, estremamente amato e frequentato dai faentini, peraltro un vero gioiello dell’architettura e di esempio dello stile Neoclassico di Faenza. "Il nostro intento – ha spiegato la dirigente del Settore cultura del Comune, Benedetta Diamanti – è di accendere l’attenzione verso questo gioiello architettonico, perfettamente conservato in tutte le sue parti e cuore pulsante della cultura faentina. Da non dimenticare che il Masini è infatti un vero e proprio patrimonio artistico, che fa parte dell’European Route of...