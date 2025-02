Il mattatore Bergonzoni alla conquista dell’Alighieri

Nuovo appuntamento all’Alighieri di Ravenna con la rassegna del teatro comico, così amata da rendere non semplice trovare un posto per le serate, con organizzazione a cura di Accademia Perduta in collaborazione con il Comune ravennate. Alle 21 di domani l’istrionico Alessandro Bergonzoni presenterà lo spettacolo ’Arrivano i Dunque (avannotti, sole blu e la storia della giovane saracinesca)’, un nuovo saggio, da lui scritto, della sua sagace, puntuale, stralunata comicità.

Lo spettacolo è così descritto dallo stesso Bergonzoni: "Un’asta dei pensieri. Cerco il miglior (s)offerente per mettere all’incanto il verso delle cose: magari d’uccello o di poeta. Parto dallo sproposito, per la rifusa, con la congiungivite, varco il fraintendere, fino all’unità dismisura, tra arte e sorte, fiamminghi e piromani, van Gogh e Bangkok, bene e Mahler, sangue fuori mano e stigmate, stigmate e astigmatici, Dalì fino Allah. C’realtà! Lunire all’esistente l’atranuova san(t)itá, nelle nostre avannotti larvate. Grossomodo, seguendo i miei estinti, preganti di continuare a infinire. Mi sono fatto – continua l’attore bolognese – prendere la mano (sposato o salvato dall’annegar?). Il tempo stringe, non è sempre abbraccio, ma corda o lenzuolo. Basta affacciarsi sul percipizio e sentir lindimostrabiliante sciamanumanesimo tradotto in esasperanto. La scenografia “èscatologica”, il sole blu, la giovane saracinesca su (ermetica perché io mistero), altrista in un tealtro ove nulla accade senza tutti. Manca poco? Tanto é inutile? Non per niente tutto chiede!".

Biglietti: da 12 a 27 euro. La vendita dei tagliandi rimasti disponibili dalle campagne abbonamenti, sarà effettuata domani a partire dalle ore 20, presso la biglietteria del teatro Alighieri. Per informazioni è possibile contattare lo 0544-249244, oppure consultare i siti internet www.accademiaperduta.it e www.teatroalighieri.org.