Il meglio della musica indie Band in piazza a Faenza

Dopo il grande successo della prima edizione, torna stasera alle 21 in piazza Martiri della Libertà, a Faenza (nell’area di fronte al bar Al Moro; ingresso offerta libera), la seconda edizione di ’Betlemmethon’, maratona musicale a cura del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti. Sarà un concerto speciale verso i 40 anni di Faenza Rock per ’La Piccola Betlemme’ che ogni giorno offre centinaia di pasti gratuiti alle persone in difficoltà di Faenza. Son sedici gli artisti e le band del circuito degli indipendenti ed emergenti del territorio faentino che hanno aderito: nell’ordine di adesione ci saranno i Work in Progress, Four Strangers, Gloria Galassi con Giacomo Ambrosini, Ruggero Ricci, la band dei Fratelli&Margherita, Matilde Montanari, il duo di Francesco Chiari & Rita Zauli, la Gio Gasdia Band, Nevica, il duo Zauli & Donati, John Calzolari & Stefano Capucci, Simone Bonetti dei Favole & Veleno, Claudio Toschi, i Moma, Andrea Sarneri & Sanzio Guerrini, Emil Spada e tantissimi altri.

Ospiti d’eccezione il cantautore Cisco (foto), già leader dei Modena City Ramblers e ora in tour con la Bandabardò e il cantautore faentino Rodolfo Santandrea, che sarà omaggiato al Mei 2023 per i suoi 40 anni dal ’Premio della critica’ al Festival di Sanremo con il brano La Fenice. L’ingresso, si diceva, sarà ad offerta libera e andrà tutto a ’La Piccola Betlemme’, a sostegno della sua azione di dono di centinaia di pasti gratuiti ogni giorno per i faentini che ne hanno bisogno. Conduce la serata Giordano Sangiorgi, patron del MEI. "Dopo il grande successo dei primi martedi di agosto ideati e curati dal Mei l’anno scorso in Piazza della Libertà di fronte al Duomo con la Fontana Monumentale, la Torre dell’Orologio e il Museo del Risorgimento, tornano alla grande i ’Martedi d’ Agosto Musicali’, grazie alla collaborazione con Faenza Centro e Coldiretti e il sostegno del Comune di Faenza", dichiara Giordano Sangiorgi.