Il Mei di ottobre dedicato al musicista Cutolo

Sarà dedicato a Giovanbattista Cutolo, il musicista di 24 anni ucciso nei giorni scorsi a Napoli, il Mei 2023, il Meeting delle Etichette Indipendenti che si terrà a Faenza dal 6 all ‘8 ottobre, tra l’altro in un gemellaggio con il Teatro Trianon di Napoli per una grande serata di raccolta fondi per gli alluvionati.