Il Mei ricorda Santandrea Attesi Gang e Savana Funk

Filtrano i primi nomi per il Mei 2023, che si terrà dal 6 all’’8 ottobre nelle piazze centrali di Faenza. Sul palco saliranno alcuni interessanti nomi della scena musicale italiano: fra questi Statuto E I Gang, Nobraino e Savana Funk (nella foto). A Statuto e I gang andrà un premio per i quarant’anni di attività, mentre un analogo riconoscimento per i vent’anni sulla scena sarà assegnato a Nobraino. Ai Savana Funk il premio per i Migliori artisti emergenti dell’anno.

Il Mei avrà in agenda un capitolo deducto al cantautore faentino Rodolfo Santandrea: sarà presentato un album contenente undici brani di Santandrea in occasione dei quarant’anni di La Fenice, brano scritto con Riccardo Cocciante e vincitore del premio della critica al Festival di Sanremo 1984. A reinterpretare i brani contenuti nell’album Claudio Milano, Le forbici di Manit, Ossi,Mapuche, Paolo Zangara, Klippa Kloppa, Maisie, Manuel Pistacchio, Davide Matrisciano, Stefano Barotti e Jet Set Roger, selezionati da Alberto Scotti (fondatore dell’etichetta discografica indipendente Snowdonia dischi) insieme a Cinzia La Fauci ( fondatrice del gruppo musicale Maisie). "Il tempo corre via veloce, sempre più veloce, siamo quotidianamente bombardati da informazioni, facce, voci e immagini e, impegnati in cotanto sforzo ginnico, gli adulti rischiano di dimenticare e i giovani di non conoscere mai i grandi tesori del passato – dichiara Giordano Sangiorgi – soprattutto quelli che già nella loro epoca, per un motivo o per l’altro, non avevano raccolto le fortune che avrebbero meritato".

Quelli in programma sono tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre dislocati nelle principali piazze, nei teatri e nei palazzi faentini, legati tra loro dal tema della ripartenza del settore musicale sul territorio, anche grazie anche alla speciale iniziativa messa in atto dal Mei. L’edizione 2023 del meeting celebrerà la resilienza del popolo romagnolo e la loro determinazione nel superare le avversità, grazie all’iniziativa Stra-Mei, raccolta fondi per le realtà musicali colpite dall’alluvione.