Il Meis di Ferrara, molto di più di un museo

Il primo marzo la classe III B della scuola media ‘Valgimigli’ di Mezzano si è diretta al Meis, il Museo nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara. La struttura prima di essere un museo è stata un carcere, dove sono state rinchiuse le famiglie ebree italiane e alcuni antifascisti dal 1922 al 1943.

Il museo è ancora in costruzione, infatti si aggiungeranno tre nuovi edifici ai due esistenti diventando cinque come i cinque libri della Torah, la legge scritta della religione ebraica. All’interno del Meis ci sono tante mostre a partire dal giardino che è chiamato ‘Il giardino delle domande’, dove si possono scoprire le piante aromatiche e imparare le norme della cucina ebraica.

La prima tappa del nostro percorso ‘Ebrei, una storia italiana’ è stata al piano superiore, dove abbiamo iniziato un viaggio immersivo partendo dal deserto per proseguire nelle diverse sale dedicate ai principali periodi storici del popolo ebraico. La guida ci ha spiegato che il tempio di Salomone di Gerusalemme è stato distrutto dai Romani nel 70 dopo Cristo provocando la diaspora, ovvero la dispersione del popolo ebraico in tutta Europa e in Italia. Questo fatto è confermato dalle fonti storiche e da alcuni reperti archeologici ma anche da alcune catacombe di Roma, dove troviamo incisioni e simboli tipici della cultura ebraica, ad esempio la Menorah, cioè il candelabro a sette braccia come i sette giorni della creazione del mondo o il corno di montone, o l’Armadio del Santo, o la melagrana, ecc. Nel 313 dopo Cristo iniziano i problemi per il popolo ebraico in quanto il Cristianesimo diventa la regione ufficiale dell’Impero Romano e l’Ebraismo viene considerato come un errore, da qui nasce l’antigiudaismo cioè la discriminazione della religione ebraica da non confondere con l’antisemitismo, che discrimina gli Ebrei non per quello in cui credono ma per quello che sono, portando alla pubblicazione delle leggi razziali del 1938. Durante il Medioevo gli Ebrei potevano svolgere solo alcuni mestieri, potevano fare ad esempio i pittori di miniature, i mercanti, i banchieri e gli usurai.

Durante il Rinascimento italiano l’ebraismo è una religione integrata e accettata, è riconosciuta dagli intellettuali umanisti come fonte di inestimabile conoscenza. Soprattutto in Italia gli Ebrei per molto tempo si integrano nella società, in quanto non vengono cacciati o perseguitati ma controllati dalla Chiesa fino ad essere successivamente costretti ad abitare in una sola strada a loro riservata, detto ghetto. A Roma l’ultimo ghetto fu smantellato nel 1870, dopo la conseguente emancipazione degli Ebrei seguita alla diffusione dell’Illuminismo e degli ideali della Rivoluzione francese. La storia italiana si intreccia con quella degli Ebrei fino ai giorni nostri, alternando momenti di integrazione e di scambio a periodi difficili segnati dalla persecuzione e dall’isolamento. Lo scopo del museo è proprio quello di raccontare oltre duemila anni di storia degli Ebrei in Italia, perciò consigliamo a tutti questo tipo di esperienza, apprendere nuovi concetti non fa mai male.

Michela Missiroli, Andrea Rossi, Alice Ricci, Anna Guerrini, Joana Marchetti, Ilaria Hantea

Classe III B

Scuola media ‘Valgimigli’

di Mezzano

Prof.ssa Laura Picci