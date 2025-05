Il Melanoma Day all’Oriani, dove si va a lezione di prevenzione

In occasione del Melanoma day, studenti e insegnanti del liceo scientifico ’Oriani’ hanno presentato le attività svolte nell’ambito del progetto Suntel (SUN and TELematic e Learning) promosso dall’Intergruppo Melanoma Italiano, avviato nell’anno scolastico 2023/2024 e ora integrato nel curriculum del Corso di Biologia con curvatura Biomedica. Erano presenti la dottoressa Gaia Saini, presidente dell’Ordine dei medici di Ravenna, l’assessore provinciale Luca Cortesi con delega all’Istruzione, Mario Pretolani, presidente dell’Associazione Volontari Ior insieme alla dottoressa Franca Gentilini per lo Ior Scuola e il professor Ignazio Stanganelli, direttore Skin Cancer Unit Irccs Irst. Il liceo scientifico lavora da anni nell’ambito della prevenzione e dell’educazione ai corretti stili di vita in stretta collaborazione con lo Ior attraverso l’educazione tra pari, che pone gli studenti al centro del processo formativo e divulgativo.