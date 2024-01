Il Mercato coperto conferma di volersi tutelare

Caro Ancisi, inutile arrabbiarsi: non ci siamo inventati delle dichiarazioni (potremo avere tanti difetti, ma non questo). Solo che la frase che lei non digerisce non la trova nel comunicato di Ascom (né il Carlino l’ha mai attribuita ad Ascom). Quelle parole sono state pronunciate dal management del Mercato Coperto da noi interpellato martedì, quando ha dichiarato di pensare di adire alle vie legali "di fronte ad un danno di immagine ed economico di proporzioni enormi". Parole che sono state confermate ieri mattina.

Quanto al suo comunicato, lei ci accusa di averlo tagliato, ma abbia pazienza: era decisamente lungo, conteneva 5.217 battute. Non sarebbe bastata un’intera pagina di giornale, quindi è normale aver elaborato una sintesi.

Andrea Degidi

Capocronista Carlino Ravenna