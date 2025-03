Il mercato del mattone. Prezzi in crescita del 5%, ma la domanda non cala

Il settore immobiliare di Ravenna sta vivendo un momento di crescita significativa, con un aumento dei prezzi e una domanda stabile sia per l’acquisto che per l’affitto. A confermare la vitalità del mercato è anche la recente riconferma di Ivano Venturini alla presidenza della Fimaa provinciale, federazione che rappresenta i mediatori e gli agenti d’affari, oltre al suo ruolo di presidente regionale e consigliere nazionale.

Nel comune di Ravenna, il prezzo medio degli immobili residenziali ha raggiunto i 2.100 euro al metro quadro, registrando un aumento del 5,26% rispetto all’anno precedente. Il mercato è particolarmente vivace nelle zone centrali e costiere, con Cervia che si conferma tra le località più richieste: qui il prezzo medio supera i 4.010 euro al metro quadro, trainato dall’attrattiva turistica e dalla qualità della vita. Situazione diversa a Faenza, dove il valore medio si attesta a 1.730 euro al metro quadro, con una lieve flessione dello 0,69%. Nelle aree più periferiche della provincia, invece, si trovano immobili con quotazioni inferiori ai 1.000 euro al metro quadro, segno di un mercato più accessibile rispetto alle città maggiori.

Se confrontata con la media nazionale (1.950 euro/m²), Ravenna si posiziona tra le province con prezzi più elevati, seconda solo a Bologna (3.580 euro/m²) e Rimini (3.168 euro/m²) a livello regionale. Anche il settore delle locazioni mostra una forte dinamicità, con un canone medio di 13,02 euro al metro quadro mensili, in crescita del 23% su base annua. Nel centro città si attestano intorno a 11,18 euro/m², mentre nelle zone turistiche di Cervia possono superare i 22,96 euro/m². A Faenza, il costo medio è di 9 euro/m², con un aumento dell’1,24% rispetto all’anno precedente.

Il mercato immobiliare risente di diversi fattori macroeconomici, tra cui il recente calo dei tassi di interesse, che ha stimolato la domanda di acquisto, e la limitata disponibilità di nuove costruzioni, che mantiene alta la pressione sui prezzi. Anche la stabilità del mercato del lavoro e gli investimenti in infrastrutture e riqualificazione urbana contribuiscono a sostenere il settore. Le previsioni per il 2025 indicano un andamento positivo, con una domanda stabile e un’offerta che potrebbe ampliarsi grazie a nuovi progetti residenziali. Le locazioni continueranno a registrare un’alta richiesta, soprattutto nelle aree turistiche e nei quartieri centrali.

Del Coordinamento provinciale Fimaa fanno parte per Cervia Nazario Fantini (Presidente) e Andrea Antonelli (Consigliere), per Lugo Riccardo Ioppi (Presidente) e Fabrizio Mordini (Consigliere), per Faenza Claudia Minardi (Presidente) e per Ravenna Pierluigi Fabbri (Presidente).