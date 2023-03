Il mercato immobiliare si muove Si amplia la gelateria Mordenti Interesse per Palazzo Ferruzzi

Continua a essere in fermento il mercato degli immobili commerciali e quello delle abitazioni. Cominciamo dalla destinazione di due attività di piazza Kennedy. La gelateria Mordenti ha deciso di allargarsi ed è prossimo un accordo con Ivan Venturini, titolare dell’adiacente agenzia immobiliare Siva. Venturini ha messo gli occhi su un locale attualmente sfitto di via Gioacchino Rasponi, non molto distante da dove ha sede attualmente. "Spero anche di dare un contributo a rivitalizzare questa strada di collegamento tra piazza Kennedy e piazza del Popolo, dove nell’ultimo periodo ci sono state alcune cessazioni di attività" dice Venturini.

Sempre nella stessa area, cambio di gestione per il Bar Centrale, subito sotto il porticato. Da qualche giorno, le vetrine del locale sono coperte da grandi fogli di carta e si preannuncia una imminente ristrutturazione a cura dei nuovi gestori che puntano su un locale di tendenza. Nuova destinazione anche per l’ex Vodafone di via Cairoli. Vi si trasferisce il negozio di abbigliamento ‘John Ashfield’, che attualmente si trova in via Cavour ma che ha bisogno di un ambiente più ampio. Via Cairoli si sta caratterizzando come strada dell’abbigliamento, vista la concentrazione di attività legate a questa merceologia. Trattative in corso anche per i locali della ‘Beneficenza’, all’angolo tra via Cairoli e via Gordini. Dalle vetrine dovrebbe scomparire presto il cartello ‘affittasi’, nell’ambito di un’operazione che coinvolge anche i locali al primo piano utilizzati come magazzino e della stessa proprietà. Sotto rimarrebbe il negozio e sopra un paio di appartamenti in pieno centro storico.

Sempre per quanto riguarda le abitazioni, c’è una notizia, che ancora tale non è fino in fondo, ma certamente interessante. È tornato in auge, dopo 30 anni, uno dei maggiori palazzi di Ravenna, quello di via Cattaneo, chiamato ‘Palazzo Ferruzzi’ perché di proprietà della storica famiglia ravennate. Il palazzo porta il segno dei tempi, e proprio per questo – in caso di ristrutturazione – darebbe ulteriore lustro a via Cattaneo e a tutto il centro. Le valutazioni dei tecnici sono però solo all’inizio. Sono invece venduti all’80% gli appartamenti che si ricavano dall’ristrutturazione dell’edificio tra via Lolli e via Port’Aurea ed altrettanto bene stanno andando le vendite sulla carta all’Urban park di via Sant’Alberto.

lo. tazz.