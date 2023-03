Il mercato rimodulato fa infiammare la polemica

ll rallentamento nella nuova rimodulazione del mercato cittadino in piazza delle Erbe scatena le opposizioni: dopo l’intervento di alcuni giorni fa dei consiglieri di Area Liberale Gabriele Padovani e Giorgia Maiardi – secondo i quali "l’amministrazione comunale potrebbe vincere il premio per annunci e proclami ai quali poi non corrispondono i fatti" - ora a lanciarsi contro la giunta è la Lega, attraverso la consigliera comunale e segretaria Roberta Conti: "a Faenza prima si fa, poi si disfa. Le nuove assegnazioni dei posti al mercato lasciano gli ambulanti senza parole, anzi senza essere interpellati. Dopo Pasqua partirà il nuovo piano di ristrutturazione del mercato ma, nonostante gli ambulanti lo abbiano fatto presente, le misure sarebbero errate ed alcune tende non si potrebbero aprire in quanto troppo vicine ad altre strutture stabili della piazza. Ci sembra assurdo prevedere un nuovo piano del posizionamento del mercato senza ascoltare gli ambulanti che sono i protagonisti del mercato stesso". Il 18 marzo il mercato nella porzione orientale di piazza Martiri della Libertà si sarebbe dovuto presentare nella nuova configurazione ‘a isole’ anziché in quella attuale ‘a corsie’: un modo per facilitare gli spostamenti fra le varie bancarelle. Ma il debutto è stato rimandato al periodo successivo a Pasqua dopo le segnalazioni di alcuni ambulanti, secondo i quali nella nuova modulazione le bancarelle sarebbero state troppo vicine alle tende dei bar e ai parcometri: "proprio il giorno prima del taglio del nastro – dice Area Liberale – venne inviata una circolare con la quale si informavano gli ambulanti che l’attuazione sarebbe stata rimandata al periodo dopo Pasqua, senza specificare una data precisa. Pare che, al momento di procedere con l’assegnazione degli stalli, l’amministrazione si sia accorta di non avere tenuto conto, per le misure dei corridoi di passaggio, dei tendaggi dei negozi e delle colonnine dei parcometri".

La giunta precisa invece che "le mappe smentiscono questa ipotesi", premette il vicesindaco Andrea Fabbri, che sul tema risponderà in consiglio comunale, "ma per fugare ogni dubbio il personale del Comune sta verificando direttamente sulla piazza che tutto sia nella norma. Al momento non risultano problematiche: le segnalazioni arrivate riguardano dubbi circoscritti ad appena 20 o 60 centimetri di suolo pubblico. Abbiamo comunque deciso di rinviare per non creare preoccupazioni fra gli ambulanti". Le opposizioni in consiglio comunale intendono però avere finestre temporali più precise circa la partenza del mercato nella sua nuova configurazione: "auspichiamo", conclude la Lega, "una correzione degli eventuali errori prima di danni commerciali importanti".

Filippo Donati