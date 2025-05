Il Mese del biliardo. Venti giorni di gare

È stata presentata la ventinovesima edizione del Mese del biliardo che si svolgerà al palazzetto dello sport da venerdì al 28 maggio. L’evento sportivo organizzato dalla F.I.S.B.B. Emilia Romagna anche in quest’edizione si presenta con i suoi requisiti migliori: saranno installati 30 biliardi (Landolfo, Ricci, 5M e Gallerani) che non rimarranno mai a riposo per tutti i 20 giorni di gara.

Si disputeranno innumerevoli partite fra i tantissimi tesserati delle boccette di tutta Italia, tutti i giorni dalle 20 alle 24, nei giorni prefestivi e festivi dalle 9 alle 24. Il Mese del biliardo è intitolato alla memoria di Stefano Biondi, il poliziotto di Montaletto di Cervia deceduto tragicamente il 20 aprile del 2004. La manifestazione inizierà venerdì alle 9.15. In programma la finale di Coppa Campioni serie A1 fra il Ghp Taverna Verde Forlì e l’Olimpico Modena che si sfideranno sotto i riflettori di Teleromagna per il programma settimanale “Il Pallino Blu”.

Sabato alle 9 saranno disputate le finali nazionali del progetto Biliardo e Scuola a cui partecipano trenta rappresentative d’istituto provenienti da quattordici regioni con una massiccia presenza dell’Emilia Romagna. Nel week end del 17 e 18 maggio scendono in campo le otto squadre campioni regionali di Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Toscana, Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria per il Titolo italiano assoluto a squadre. L’Emilia-Romagna è rappresentata dai detentori del titolo Taverna Verde Forlì.

Domenica 25 prevista la disputa del campionato italiano master di goriziana maschile ripreso dalle telecamere di Rai in diretta su Raiplay dalle 14.30 alle 18 ed in defferita il girono successivo su Rai Sport.

Durante l’intera manifestazione si assegneranno i titoli regionali, romagnoli e provinciali a squadre, individuali, coppie e staffetta di tutte le serie e categorie. Previste anche competizioni paralimpiche.