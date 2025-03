Il Mezzano anticipa. E il Brisighella punta a riaprire i giochi

Derby nell’anticipo odierno, nel girone M di Seconda Categoria, tra Vis Faventia, terza ma staccata di 8 punti dalla vetta, e la Riolese, decima. Sarà anche sfida tra bomber: Karasse Kane, con 11 gol (12 sul campo, uno tolto dal giudice sportivo) capocannoniere del girone e Manuel Giovannini (nella foto) già a segno 7 volte in campionato. Vis Faventia alla finestra poi in attesa del big match di domani tra Stella Azzurra Zolino, capolista con 41 punti e il Brisighella, seconda con 35: un successo ravennate potrebbe riaprire il campionato, un altro risultato appare favorevole agli imolesi.

Sfida d’alta classifica nell’anticipo del girone N: la Fiumanese ospita il Mezzano, quarta contro seconda ma in piena corsa per la promozione. Impegno sulla carta più semplice per la capolista Polisportiva 2000 che alla ’Malva’ ospita il Punta Marina, 12º e invischiato nella lotta per evitare i playout. Interessante anche la partita di Casal Borsetti tra la Stella Rossa e il Vita: adriatici terzi ma con una gara da recuperare e, potenzialmente, a -3 dalla vetta.

Programma Seconda Categoria (20ª giornata, ore 14.30). Girone M: Vis Faventia-Riolese. Domani: B. Tuliero-Juvenilia, S.Potito-Psp Imola (ore 15), Santagata Sport-Centro Erika, S.Imolese-San Rocco, Sp. Valsanterno-Bagnara, St. Azzurra Zolino-Brisighella. Girone N: Fiumanese-Mezzano. Domani: Pol. 2000-P. Marina, Dep. Roncadello-P. Fuori, F. Zarattini-Low Street, Real-P. L. Reda, St. Rossa-Vita, Valmontone-Gs Romagna.

u.b.