Il Ministero assegna al liceo di Lugo 168mila euro di risorse finanziarie

"Esprimiamo soddisfazione per la vicinanza del Ministero alle scuole alluvionate. Vicinanza che sta sostenendo le istituzioni scolastiche colpite e danneggiate dal drammatico evento alluvionale". Così Giancarlo Frassineti, dirigente scolastico del Liceo di Lugo, commenta l’assegnazione - da parte del Ministero dell’Istruzione - di circa 170mila euro di risorse finanziarie all’istituto che ha sede in viale Degli Orsini, anch’esso colpito, come purtroppo diverse realtà scolastiche romagnole, dagli eventi alluvionali del mese scorso. Come anticipato dal ministro Giuseppe Valditara nonché dal Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione, Paola Frassinetti (la quale - a seguito di una proposta avanzata dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale Stefano Versari e accolta dallo stesso Giancarlo Frassineti - lo scordo 16 giugno aveva incontrato sia i maturandi del Liceo lughese che una rappresentanza di studenti del Polo Tecnico Professionale di Lugo), il Ministero dell’Istruzione ha provveduto in questi giorni all’assegnazione di ingenti risorse straordinarie agli Istituti scolastici romagnoli colpiti dagli eventi alluvionali, per far fronte ai danni subiti. Il Ministero ha o disposto l’assegnazione, per il Liceo di Lugo, di risorse finanziarie corrispondenti per l’esattezza a 168.340,87, da subito disponibili per beni, servizi e lavori. Risorse da impegnare entro il prossimo 31 agosto e successivamente da rendicontare. La dirigenza del Liceo e il suo staff si sono attivati per pianificare gli interventi necessari.

lu.sca.