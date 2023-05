Il ministro a Faenza Musumeci: "Ricostruzione più rapida possibile" Danni oltre i trenta milioni

di Filippo Donati

C’erano molti delle varie centinaia di volontari arrivati a Faenza da tutta Italia ad accogliere ieri in piazza del Popolo il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, arrivato insieme al capo Dipartimento Fabrizio Curcio. Il ministro ha voluto stringere la mano e ringraziare personalmente i volontari e i Vigili del Fuoco arrivati a Faenza e nei comuni limitrofi negli ultimi dieci giorni. "Senza di voi non esisterebbero la Protezione civile e il suo sistema che si fonda anche sui volontari di altre realtà. Siete un patrimonio nazionale, avete la totale gratitudine mia, del governo e del capo dipartimento Fabrizio Curcio".

La breve cerimonia ha visto il gialloblu della Protezione civile, l’arancione della Pubblica assistenza, i colori accesi della Croce Rossa e quelli più scuri dei Vigili del Fuoco dare il loro saluto alla città, che li ha accolti con applausi e fotografie. Assieme a loro anche polizia e carabinieri, oltre ovviamente alla miriade di altre associazioni che si sono messe a disposizione per le mansioni più svariate. Terminati i ringraziamenti Musumeci ha tenuto una riunione con sindaci, presidenti di Provincia e Regione, prefetto e Protezione civile, al quale erano presenti alcuni cittadini colpiti dall’alluvione, insieme a varie realtà del Tavolo dell’imprenditoria. Queste ultime hanno ribadito la richiesta del presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e dei sindaci per un decreto legge speciale analogo a quello da 400 milioni varato nel 2022 per l’alluvione nelle Marche.

"Non occorre una legislazione speciale, ma una legislazione efficace, con decreti legge che abbiano le opportune coperture finanziarie", ha sintetizzato il ministro Musumeci. "Il Governo è al fianco di Regione e sindaci nella ricostruzione, che ci auguriamo il più rapida possibile, per restituire ai cittadini i loro territori, a partire dalle infrastrutture più strategiche". La Regione ha ipotizzato un miliardo di euro di danni in Emilia Romagna: il bilancio dell’alluvione nella Romagna faentina, sul piano infrastrutturale pubblico, è per ora nell’ordine dei trenta milioni di euro, dei quali oltre cinque soltanto a Faenza. "Non ho l’abitudine di avventurarmi in cifre senza prima avere fatto le opportune valutazioni con il Dipartimento di Protezione civile. Occorrerà attingere evidentemente a risorse straordinarie extra-bilancio: utilizzare finanziamenti Pnrr vorrebbe dire che entro il 2026 le opere andrebbero collaudate, dunque è più probabile ricorrere ai fondi di Sviluppo e coesione".

Musumeci ha poi evidenziato come stia per essere varato il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici: "Quel che servirebbe è però anche un Fondo per la collina analogo a quello che già esiste per la montagna".