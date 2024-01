Il ministro Antonio Tajani visita la Bcc di Castel Bolognese colpita dall’alluvione di maggio

La BCC della Romagna Occidentale ha ricevuto ieri, nella sede centrale della Banca, la visita del ministro degli Esteri Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio dei ministri, accompagnato da Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca, e da Valentino Valentini, vice ministro alle Imprese e al Made in Italy. Il presidente Luigi Cimatti, insieme ai consiglieri di amministrazione e alla direzione ha accolto i ministri, evidenziando l’importanza di questa visita, particolarmente apprezzata poiché è avvenuta nei giorni in cui ricorre il 120° anniversario della Banca. "Sono venuto qui, a Castel Bolognese, a visitare la sede della vostra banca colpita dall’alluvione: lo sento come un dovere per la vostra comunità. Da sempre sostengo il ruolo che le Banche di credito cooperativo svolgono a favore delle comunità", ha detto il ministro Tajani. La visita è "un gesto che consideriamo come un riconoscimento di alto profilo istituzionale al ruolo che la Banca svolge in questa comunità", aggiunge Cimatti.