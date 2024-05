Il ministro Colombo al compleanno della Popolare

Il ministro del Tesoro Emilio Colombo entra in auto, in piazza della Molinella, dopo la cerimonia in teatro per la ricorrenza dei 110 anni della fondazione della Banca Popolare. Nel corso dell’evento (il 29 settembre ‘75) vennero consegnate medaglie d’oro di benemerenza ad ex dipendenti e a dipendenti meritevoli della banca. All’epoca la Popolare contava 1.700 soci, ed era un istituto di notevole interesse per la città e la provincia: basti pensare che nel 1974 la massa fiduciaria era pari a 34 miliardi di lire, gli impieghi a quasi 16 miliardi e in investimenti furono impegnati 19 miliardi.

A cura di Carlo Raggi