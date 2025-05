Il ministro. Locatelli al ‘Solito Posto’

Il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, accompagnata dal deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, oggi alle 17.30 sarà al Cafè Solito Posto in via G. da Mariano 29 per l’evento finale del progetto ‘Baristi non si nasce, si diventa!’, un corso gratuito di due mesi pensato per insegnare ai ragazzi con sindromi e disabilità diverse le basi del lavoro in bar e locali. Il progetto è nato alcuni anni fa dalla collaborazione tra l’associazione Grd (Genitori ragazzi con disabilità) e il Café Solito Posto, con il sostegno di Ascom Faenza e Mokador.

Sarà presente anche Roberta Conti, responsabile Lega a Faenza e consigliere comunale.