’Il Minotauro’, con il teatro si racconta la diversità

Uno dei “padri” del teatro di narrazione italiano, Roberto Anglisani (nella foto), sarà ospite al Ridotto del Teatro Goldoni di Bagnacavallo, oggi alle ore 21, con lo spettacolo ’Il Minotauro’, scritto da Gaetano Colella, con musiche e immagini di Mirto Baliani e regia di Maria Maglietta. La pièce, prodotta da Css Teatro stabile d’innovazione del Fvg, fa parte del cartellone Teatri d’Inverno che Accademia Perduta dedica alle espressioni della drammaturgia contemporanea. "Anni addietro – riflette Anglisani –, ero stato colpito dalla lettura de Il Minotauro di Friedrich Dürrenmatt. Lo scrittore rinchiude il Minotauro in un labirinto di specchi, ma la moltitudine delle sue immagini riflesse lo fanno sentire ancora più solo.

Quando arriva Teseo, il Minotauro è felice, ha finalmente trovato un “altro” diverso da sé, ma quando gli va incontro fiducioso, viene da Teseo pugnalato alle spalle. Nel racconto di Jorge Luis Borges Asterione, il Minotauro riesce ad uscire dal labirinto e camminare nel paese. Ma le reazioni della gente sono così violente che il Minotauro torna a rifugiarsi nella sua prigione, lì si sente al sicuro. Il labirinto è stato creato per difendere gli uomini dal Minotauro, ma anche per difendere il Minotauro dagli uomini. Il labirinto è il centro del nostro spettacolo, e il tema della “diversità” e delle paure che essa genera, ne è il cuore". Così la regista Maglietta: "Il mio compito dunque sta nel guidare Roberto a trovare la sua esecuzione, il suo interiore ritmo narrativo, per far arrivare la magia della forma poetica, così che chi ascolta venga preso dalla storia, ma al contempo dall’armonia in cui la storia è inscritta".

Biglietti: 10 euro (intero), 5 euro (ridotto per under 29). Diritto di prevendita: 1 euro. Prevendite: dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del Teatro Goldoni. Prenotazioni telefoniche (0545-64330): dalle ore 11 alle ore 13. Biglietti online: Vivaticket. Info: 0545-64330 e www.accademiaperduta.it