Il mio è stato un calvario. Ma all’ospedale siamo in buone mani

Scrivo questa lettera per raccontare una storia, perché le persone che si trovano nella mia stessa condizione non si arrendano e si mettano senza paura e con la piena fiducia nelle mani dei medici dell’ospedale di Ravenna. Questi medici, oltre ad essere dei Professionisti preparati e competenti, sono soprattutto delle persone che accolgono chi ha bisogno tra le loro braccia dando affetto e comprensione, accompagnandolo in tutto il percorso. Era il 17 maggio dello scorso anno, quando ebbe inizio il mio percorso oncologico; proprio in quei reparti in cui ero stata come portatrice di sorrisi come clown di corsia, ma questa volta di sorrisi e di abbracci ero io ad averne bisogno nel mio lento slalom tra visite, esami diagnostici e responsi: tutti confermarono che si trattava di un tumore all’ano al terzo stadio non operabile. Poi il ricovero urgente nel luglio 2022 con una serie di interventi che mi cambiavano lentamente la vita: una colostomia, un drenaggio intestinale ed un intervento di drenaggio ai polmoni.

Un mese nelle sapienti mani di professionisti dell’équipe del reparto di chirurgia del quinto piano di cui è primario il prof. Ugolini, del dottor Ghignone, del dottor Zattoni. Poi il trasferimento nel reparto di Oncologia per iniziare il percorso chemioterapico sotto la supervisione del dottor Papiani e del prof. Tamberi. Da settembre 2022 ad oggi posso proprio dire che è stato un anno difficile tra cicli di chemioterapia, analisi ed esami per vedere se quella “bestia”, come l’avevo soprannominata io, diminuiva. Purtroppo dopo un’iniziale riduzione il colpo di testa della bestia non ha dato esiti positivi. La competenza delle équipe mediche, che non si sono mai date per vinte studiando tutte le possibili soluzioni terapeutiche, ha fatto in modo che si arrivasse al fatidico 28 giugno 2023 in cui mi venne detto che potevo essere operata. Il 14 agosto alle 7.30 entravo in sala operatoria uscendone alle 21 radicalmente cambiata! Il mio corpo non è più lo stesso ma grazie al prof. Ugolini, ai medici Montroni Sgarzani e Frascaroli, oggi posso dire ce l’ho fatta. Un grazie infinito al personale ospedaliero: alle infermiere e agli infermieri della Chirurgia del V piano, del Day Hospita e del reparto di Oncologia, al personale medico ed infermieristico della Terapia intensiva, al personale Oss, ai medici radioterapisti e infermieri della Tac e della Risonanza Magnetica, che hanno saputo leggere la mia paura e mi hanno “tenuto per mano” durante le visite. Ed infine un grazie alla dottoressa Li Calzi per il suo supporto psicologico.

Maria Cristina Minghini