"Il mio primo giorno? Come in un frullatore E alla fine piansi"

Sandra Romani, nata a Livorno, ma aretina di Cortona, ha iniziato nel 1980 come impiegata alla Cassa di Risparmio di Ravenna. Oggi è dg della controllata Sifin srl.

Che significato ha questo riconoscimento?

"È l’apprezzamento da parte dei dirigenti dell’azienda per cui lavoro dal 1980. Dirigenti che, anzitutto, mi hanno dato la possibilità di crescere, cosa non del tutto scontata per una donna. Ed è anche l’apprezzamento del lavoro e della dedizione che ho messo in questa attività".

Essere donna è stato un vantaggio o un limite?

"Nell’azienda per cui lavoro, è stato un ‘plus’. Non vorrei passare per presuntuosa, ma noi donne abbiamo maggiore sensibilità. Questo aspetto è stato un valore aggiunto che mi ha aiutata nel gestire, sia i rapporti con i colleghi e con la direzione, sia nel gestire i rapporti con la clientela".

Alle giovani generazioni, magari anche alle donne, cosa può insegnare?

"Bisogna avere tanta umiltà, tanta voglia di apprendere, di essere rispettosi con le persone con cui ci rapportiamo, ovvero i colleghi e i clienti. Serve anche una buona dose di passione. Con questi ingredienti, non ci sono ostacoli, né limiti".

Si ricorda il suo primo giorno di lavoro?

"Assolutamente si! Sono stata catapultata nella filiale più importante, ovvero l’agenzia 4 di via Maggiore. È stato un frullatore. A 19 anni, appena uscita dalla scuola, è stata una esperienza molto formativa. La sera, arrivata a casa, ho pianto, anche di gioia e soddisfazione, per aver chiuso la giornata senza danni". C’è un segreto per arrivare così in alto?

"Ho dedicato tanto del mio tempo al lavoro, ma senza peso, perché mi piaceva. Ecco perché, ogni mattina, arrivo in ufficio col sorriso. Questo non mi ha tuttavia impedito di ritagliarmi momenti per me, perché, altrimenti, non si riuscirebbe ad affrontare le cose serenamente". Ricorda una criticità con cui ha dovuto fare i conti?

"Ho vissuto un evento difficile in banca nei primi anni di attività, superandolo con la determinazione e col supporto delle persone che credevano in me. Lealtà e trasparenza hanno fatto la differenza".

Il rapporto con le ‘sconfitte’?

"Aiutano e insegnano a correggere. L’importante è essere sempre coerenti. Non si può bluffare".

Roberto Romin