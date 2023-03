"Il mio rifiuto ingombrante ancora da ritirare Dopo tante chiamate, Hera è sparita"

"Dal giorno in cui ho telefonato a Hera chiedendo se avesse potuto effettuare il ritiro di un vecchio box doccia sono trascorsi quasi due mesi e mezzo, ma quel rifiuto ingombrante che pochi giorni dopo avevo collocato di fronte alla mia abitazione è ancora lì. Le mie segnalazioni non sortito effetto, non so più cosa fare". Così Francesco Verlicchi, che abita a Voltana, segnala un disagio che si protrae da settimane. "Lo scorso 5 gennaio – spiega – ho contattato gli uffici di Hera spiegando che dovevo smaltire un box doccia, con vetro temperato e alluminio. Mi hanno detto che sarebbero passati per il ritiro il 12 gennaio, una settimana dopo. Così l’ho collocato di fronte a casa, in un punto sicuro sul lato opposto della strada. Ho pure affisso un cartello con la data del ritiro".

La sera del 12 gennaio però il box doccia era ancora in strada: "Ho quindi ricontattato Hera – prosegue Verlicchi – e un operatore mi ha detto che il ritiro sarebbe avvenuto a breve, cosa che non è successa. Trascorsa un’altra decina di giorni ho richiamato, ma quando ho riferito nel dettaglio la tipologia del rifiuto mi è stato spiegato che non era possibile ritirarlo perché c’era anche del vetro ed era necessario differenziare. A onor del vero, giorni dopo è passata anche un’addetta di una società cooperativa, di cui Hera è cliente, che in un primo momento sia era resa disponibile a caricare l’ingombro sul furgoncino ma che alla fine non ha potuto farlo perché, come mi ha spiegato dopo aver contattato gli uffici della sua cooperativa, ad effettuare il ritiro doveva essere la stessa Hera". Morale della favola: il box doccia non è stato ancora portato via. "A questo punto dovrei smontarlo o farlo smontare a qualcuno, per poi acquistare e installare sull’auto un portapacchi per portarlo in discarica – aggiunge Verlicchi –. Mi permetto di dire che Hera dovrebbe venire incontro ai cittadini".

lu.sca.