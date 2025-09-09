"Il mio Trùcolo, un ottimista fuori dal tempo"

È del regista Andrea Petrini, 33enne nato a Seguno (frazione di Civitella di Romagna) ma cresciuto a Forlì, l’idea del film ‘Continuavano a chiamarlo Trùcolo’, che prende spunto e omaggia l’iconico personaggio del folclore cervese. Si tratta di Ricci Pintino Augusto Italiano, da tutti conosciuto come Trùcolo, il vecchio stagnino della città, vissuto tra il 1890 e il 1963, che con il suo metallo fuso aggiustava le falle dei tegami. Il progetto è promosso dall’associazione ‘Di scena in scena’ di cui Petrini è presidente, con il supporto del Comune di Cervia. Il soggetto originale e la sceneggiatura sono a cura dello stesso Petrini, già noto per titoli come ‘Happy Clown’ e ‘Nocturno’, e di Caterina Sbrana, già coautrice di ‘Solamente tua’, mentre i costumi sono di Federica Carone.

Petrini, come le è venuta l’ispirazione per questo nuovo progetto cinematografico?

"Da anni vado al mare a Lido di Savio. Una sera dell’estate scorsa, facendo un giro a Cervia, mi sono imbattuto nella targa dedicata proprio a Trùcolo. Per la prima volta l’ho letta e mi sono commosso al ricordo di questo uomo tanto piccolo di statura quanto invece grande di simpatia e generosità. Così, ho scritto al Comune di Cervia e, dopo un incontro, il progetto ha preso ufficialmente il via".

Che tipo di film sarà quello che presto realizzerete?

"Sarà una commedia per famiglie dai toni leggeri e surreali, che si pone l’obiettivo di valorizzare Cervia e il suo territorio, raccontando con sensibilità e ironia una storia che parte dal cuore della città per aprirsi a un pubblico ampio e trasversale". Non sarà dunque una vera e propria biografia?

"No. Fare un film ambientato cent’anni fa sarebbe stato troppo costoso a livello di scene, costumi e accorgimenti vari. Avendo un piccolo budget a disposizione, abbiamo creato una storia nuova che comunque mette al centro un personaggio ispirato a Trùcolo".

Cosa può anticipare?

"Ci siamo immaginati che il Comune di Cervia presenti un bando per restaurare la statua di Trùcolo. Così arriva in paese un artigiano che se ne occuperà. Una notte, salendo in cima alla scala per lavorare, cade e batte la testa. Così, si immagina Trùcolo e da lì comincia il racconto di quest’uomo che ha una visione ottimistica della vita, che vede sempre il lato buono e che fa scelte che mettono tutti d’accordo. In poche parole, una figura che oggi sarebbe anacronistica".

Avete già selezionato chi interpreterà Trùcolo? Quali sono le tappe del progetto?

"Sì, abbiamo già il protagonista, è un attore del territorio che ha partecipato a ‘Zelig Off’ e ha già fatto molti spettacoli. Nei giorni scorsi alla Sala Malva Nord di Cervia, abbiamo valutato i candidati già selezionati per altri ruoli primari e secondari. Siamo ancora alla ricerca di comparse, dato che ne serviranno tante, e ovviamente di sponsor interessati a sostenere il film".

"Le riprese, che si svolgeranno tra Cervia e Forlì, inizieranno il prossimo 6 ottobre e dureranno per tutto il mese, mentre la post produzione è prevista in dicembre. L’obiettivo è essere pronti per la prima a Cervia il prossimo aprile, in modo da presentare poi il film ai festival, da farlo uscire nelle sale e in streaming".

Chi si occuperà della colonna sonora?

"Sono già confermati Marco Sabiu, compositore e direttore d’orchestra che ha lavorato anche per Pavarotti e Take That, e Lucrezia, cantautrice nota al grande pubblico per la sua partecipazione a ‘X Factor 2022’".

Roberta Bezzi