Il mistero del giudice ucciso nel libro di William Barone

La ventiduesima edizione di GialloLuna NeroNotte prosegue grazie alla a collaborazione di Liberamente, libreria del circuito Ubik. Oggi alle 17.30, negli spazi di viale Alberti 38, a Ravenna, è in programma l’incontro con William Bavone, che presenterà il nuovo romanzo “Il morso del varano” (Newton Compton), intervistato da Nevio Galeati. La trama: Filippo Stefanini, giudice di Bologna, viene ucciso da un misterioso assassino. L’indagine si preannuncia delicata e difficile, sia per il ruolo ricoperto dalla vittima sia perché non sono state lasciate tracce sulla scena del delitto.

Il pm decide di mettere subito al lavoro sul caso l’ispettore Nico De Luca, conosciuto come il “Salentino Albino”, un pugliese arrivato in Emilia per seguire le proprie ambizioni professionali, ma anche per allontanarsi dal suo passato. De Luca ha con sé Giulia, una nipote universitaria che gli causa non pochi problemi. E mentre il loro rapporto diventa sempre più teso, l’indagine si complica ulteriormente: un nuovo omicidio terrorizza la città. Questa volta il corpo senza vita è quello di un ex poliziotto, Giorgio Spiga. Inizialmente i due omicidi non sembrano collegati, ma un insospettabile fil rouge li unisce.