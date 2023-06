Il mistero del quotidiano nelle opere di Ugo Pasini

Sarà inaugurata domani alle ore 18,30, la mostra ’Nature’ del pittore Ugo Pasini. In esposizione figurano oltre venti opere di recente esecuzione: nature morte, genere pittorico che ha reso maggiormente noto l’artista cesenate, ma anche paesaggi collinari in alcuni casi ispirati proprio dall’ambiente naturale brisighellese. Le Nature di Pasini "si presentano a noi con il mistero perenne del Vero e del quotidiano, senza presunzioni discorsive, simboliche, ideologizzanti o oracolari", scrive in questa occasione FrancoBertoni, direttore del Museo Ugonia.

Mentre per lo studioso d’arte Orlando Piraccini, "oggi come ieri la natura è rappresentata dal nostro pittore col saper fare d’un antico miniatore, sottratta alla realtà del tempo e alla verità di spazio e luce, trasferita in stadi di placida solitudine, attonita fissità,ieratico equilibrio, tra astrazione ed estraniazione".

Nato a San Mauro in Valle nel 1942, Ugo Pasini ha iniziato a dipingere nei primi anni ’60 sotto la guida di Alberto Sughi e poi frequentando lo studio cesenate di Osvaldo Piraccini. Si è subito segnalato in importanti concorsi d’arte come il Premio Cassiano Fenati (1968) e il Premio Campigna (1970). Successivamente ha svolto intensa attività espositiva presso gallerie private epubbliche in ambito romagnolo e nazionale.

Nel 2008 ha esposto alla Galleria comunale della Molinella di Faenza un ciclo di nature morte con motivi ceramici faentini e nell’anno successivo è stato il protagonista della rassegna forlimpopolese Mangiari dipinti dedicata a Pellegrino Artusi con la serie Quadri di gusto. Risale al 2011 la mostra ’L’artificio come candore’ (che si svolge a Forlì, Palazzo Albertini, in piazza Aurelio Saffi) con una presentazione in catalogo di Marilena Pasquali.

Più di recente sono state allestite le mostre ’Quadri d’armonia’ al Palazzo del Podestà di Rimini (2014 - 2015) e alle Pescherie della Rocca di Lugo (2015) e ’Dalla natura al paesaggio’, a cura di Orlando Piraccini alla Galleria Comunale d’Arte di Cesena (2017). Festivi e prefestivi, ore 10-12.30 e 15-19.