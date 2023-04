Il mito di Antonella è Van Gogh E le sue opere lo testimoniano

È stata inaugurata, al Granaio di Fusignano, in piazza Corelli 16, la mostra di Antonella Tassinari ‘Una passione per... Van Gogh’. Tassinari è nata e risiede a Fusignano; ha iniziato a dipingere nel 1998, spinta da una profonda passione per Van Gogh e ha esposto alcune delle sue opere (nella foto) nel 2005 in una mostra curata da Paolo Trioschi e nel 2022 al Chiribilli di Bagnacavallo. L’esposizione, a ingresso libero e organizzata dal Comune di Fusignano in collaborazione con Auser, rimarrà allestita fino al 16 aprile e sarà visitabile il giovedì e venerdì dalle 17 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.