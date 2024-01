Il Moderno Garage Park. L’ex cinema diventa parcheggio

È stato inaugurato ieri mattina in piazza Baracca il Moderno Garage Park. Il garage privato, in piazza Baracca,rappresenta una nuova opportunità di parcheggiare nel centro di Ravenna, oltre ad essere il risultato di un’operazione di recupero e ripristino che ha trasformato un’area degradata da anni. All’apertura sono intervenuti la proprietà Bayart, rappresentata da Marcella Bentini, l’assessora Annagiulia Randi, l’ingegnere Montalto e il geometra Leoni dello Studio tecnico ingegnere Ignazio Montalto che ha curato la progettazione e la direzione lavori. La nuova struttura al coperto è al piano terra sul retro dell’ex Cinema Moderno, nel vicolo a destra del ristorante Hot Ramen, a ridosso di piazza Baracca e a una manciata di metri da via Cavour. Questa iniziativa imprenditoriale, sottolinea la società, "può assumere un ulteriore significato, nel quadro della riqualificazione urbana, perché ha voluto anche rivalutare, completando un percorso già intrapreso per l’ex cinema, uno spazio abbandonato in un’area di pregio. Dunque, non una nuova costruzione ma un intervento all’insegna del riutilizzo".

Il garage, illuminato, con ingresso automatico, ha 12 ampi posti auto. Ogni stallo è assegnato nominalmente (non per targa), cioè permette anche il parcheggio di una vettura diversa da quella di proprietà, per esempio quella di un familiare, di un ospite. E per le attività commerciali quella di un dipendente o di un fornitore. Ogni posto ha la presa elettrica indipendente, ed è predisposto per ospitare una colonnina di ricarica per auto elettriche, anche ad alta potenza.

La struttura è divisa dall’esterno con inferriate e reticolato anti-piccioni. La proprietà non esclude in futuro di incrementare gli attuali 12 posti o convertire la superficie SUC di 900 metri quadrati in attività commerciali.