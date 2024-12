Il mondo dei bachi da seta rivive nel libro di Gagliardi

Per portare a spasso i cagnetti in luoghi il più possibile salubri, di frequente li carichiamo in auto e poi si va in campagna, per carraie e cavedagne dimenticate. Si passeggia, cani rigorosamente a guinzaglio, nel benefico silenzio della larga. Mi capitò dalle parti di Mezzano, via Lumiera, di notare nei pressi d’una casa colonica un albero sicuramente secolare e dal portamento inconfondibile: un gelso. Decisamente un superstite - e anche un testimone – d’un patrimonio arboreo oggi profondamente cambiato. Il gelso era una essenza assai diffusa poiché strettamente connesso con l’allevamento dei bachi da seta, rappresentando la sua foglia l’unico ed esclusivo alimento consumato voracemente e senza interruzione, giorno e notte, in quel processo produttivo una volta popolare e comune che era finalizzato alla raccolta del bozzolo, da cui si sarebbero ricavati i filati di seta.

Oggi si fatica a immaginare quel che potevano essere le economie di supporto alla vita rurale, economie che vedevano sempre il massiccio utilizzo della manualità di donne e bambine, e la sericoltura era una di queste. La raccolta delle foglie, l’incubazione dei semi-bachi tenendoli nel petto, la continua alimentazione delle larve sino all’imbozzolatura e alla raccolta, tutto era di competenza femminile. Poi subentrava la parte mercantile di trasporto e vendita ai mercati, diffusi in tutta la Romagna con l’emergenza caratteristica del Pavaglione lughese, struttura ideata proprio per la sericoltura; c’erano alcune filande locali di cui restano testimonianze nella toponomastica; si esportava verso la Toscana o le Marche. Poi alcune difficoltà, tra cui l’apparizione del raion – leggiadra parola francese che significa ’raggio di sole’ –, fibra semisintetica derivata dalla cellulosa, pian piano decretarono il tramonto della sericoltura e di tutte le attività ivi connesse.

Paolo Gagliardi, caparbio ricercatore romagnolo o anche ’coraggioso navigatore di carte’, nel suo saggio ’Dal gelso alla seta’ (in presentazione sabato 7 dicembre al Salone Estense di Lugo) ne ha affrontato tutti gli aspetti recenti e remoti, in una indagine dal taglio appassionante e documentato. Gagliardi è una persona capace di trarre vita dalle carte dimenticate: ne estrae le memorie colorandole del quotidiano vivere d’una volta, permettendo al lettore il dipanarsi della magia del viaggio nel tempo e nella nostra storia.