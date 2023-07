Il mondo del Palio piange Lucio Ventura. Aveva 63 anni

È morto Lucio Ventura. E’ venuto a mancare all’età di 63 anni Lucio Ventura. Molto noto nell’ambiente del Palio, soprattutto al Rione Rosso dove ha sfilato per tanti anni. Lascia la ex moglie e un figlio.

Era molto conosciuto anche negli ambienti della pesca sportiva, sport che praticava da sempre.

Il Rione Rosso lo ricorda così: "In questa giornata che doveva essere la prima di due settimane di festa, purtroppo e con grande dispiacere riceviamo la notizia della scomparsa del nostro socio Lucio Ventura. Lucio, socio di lunga data, da tempo combatteva contro un nemico enorme, ma sempre affrontandolo con un sorriso per chi gli stava accanto nella corte rionale. Il Consiglio Direttivo e il Rione tutto si stringe in un abbraccio alla famiglia."

Anche Marino Baldani Reggente del Gruppo Municipale lo ha voluto ricordare, "mancherà la tua voce a parlare di pesca, di Palio, poi avevi sempre la battuta pronta. Ci mancherà la tua simpatia, mancherai tu, caro collega di lavoro Ciao Lucio."

I funerali avranno luogo in forma civile mercoledì 12 luglio con partenza alle ore 10,15 dall’Obitorio dell’Ospedale Civile di Faenza per

il Crematorio di Ravenna.

Gabriele Garavini