Il mondo del vino della provincia si presenta al Vinitaly

Si apre oggi a Verona il Vinitaly e le aziende faentine saranno presenti in forze alla principale manifestazione dedicata al vino in Italia e fra le più importanti in Europa.

Diverse saranno presenti con il Consorzio Vini di Romagna, ospitato ovviamente dal Padiglione 1 dell’Emilia Romagna che ha organizzato anche una serie di eventi e masterclass.

Le aziende che espongono al Vinitaly nella collettiva del Consorzio Vini di Romagna sono 21: La Sabbiona e Spinetta di Faenza, Ferrucci di Castel Bolognese, Bulzaga di Brisighella, Tenuta Uccellina di Russi, Ronchi di Castelluccio e Villa Papiano di Modigliana, Bissoni, Celli, Fattoria Paradiso, Giovanna Madonia, Tenuta La Viola e Tenuta Villa Trentola di Bertinoro, Cantina Forlì-Predappio di Forlì, Fattoria Nicolucci di Predappio, Poggio Della Dogana di Castrocaro Terme, Cantina di Cesena, Galassi Maria, Podere La Grotta e Zavalloni di Cesena, Tenuta Casali di Mercato Saraceno. Inoltre, si alterneranno al desk Rimini Rebola i produttori associati aderenti a tale progetto. Allo stand del Consorzio Vini di Romagna è stato allestito un banco d’assaggio collettivo di vini DOP e IGP romagnoli.

Fra le altre cantine presenti nel Padiglione 1 ci sono Ancarani di Faenza, Trerè di Faenza, Randi di Fusignano e la Tenuta Masselina. Hanno scelto Padiglioni diverse altre cantine: le Tenute Tozzi di Casola Valsenio sono nel Padiglione 3, mentre La Zerbina di Faenza è al 7.

Poi ci sono i pesi massi del territorio. La cooperativa Agrintesa è al Padiglione 1. Caviro sarà presente con ben tre stand. Al padiglione 3 l’Enoteca Caviro con il restyling dei vari brand regionali: Vigneti Romio e Novebolle, Cantine Leonardo Da Vinci, Fatascià, Feudo Apuliano. Al Padiglione 5 l’Amarone di Cesari. Mentre al 3 ci sarà il grande stand del Tavernello che proprio quest’anno compie 40 anni.

Terre Cevico che quest’anno compie 60 anni sarà presente con due stand al Padiglione 7 oltre che con la Tenuta Masselina al padiglione 1.