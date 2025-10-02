Il mondo dell’arte in lutto. È scomparso Gianni Gori

Se ne è andato a 81 anni, dopo una vita all’insegna dell’arte. Gianni Gori si è spento martedì all’ospedale di Ravenna. Artista originario di Cervia, è stato il direttore dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna dal 1988 al 1992. E a Ravenna una sua opera si trova in uno snodo importante di traffico: si tratta di ’Faro lunare’, installata nel 2013 in piazza Caduti sul Lavoro proprio in omaggio alle vittime del lavoro e realizzata da Gori nel 1988, in ricordo degli operai che hanno perso la vita nella tragedia Mecnavi l’anno prima.

Nella sua attività artistica Gori si è occupato di pittura, scultura, installazione, video-foto installazione e fotografia. L’Accademia di Belle Arti di Ravenna di cui è stato direttore è anche l’istituto che l’ha formato: qui aveva preso il diploma nel 1974, dopo essere stato per quattro anni allievo di Umberto Folli e di Giò Pomodoro. Successivamente è stato a lungo titolare della cattedra di Scultura, dal 1978 al 2009. Nel 2006 per Silver Books edizioni ha pubblicato il libro ’L’artista e la sua ombra’.

La morte di Gori ha lasciato il mondo della cultura in lutto. L’artista Rosetta Berardi ne annuncia con dispiacere la scomparsa. Il critico d’arte Valerio Dehò lo ricorda così: "In lui conviveva l’anima dell’artista e quella del critico. La sua creatività trovava linfa nella razionalità, ma da questa era anche frenata. Cercava l’impossibile". E aggiunge che "la sua progettualità era sconfinata, un giorno mi snocciolò una ventina di progetti che avrebbe voluto realizzare. Gli dissi che ci sarebbero voluti anni per realizzarli tutti, ma lui stava già pensando a un altro progetto, a un’altra sfida con la sua razionalità. Questa conviveva con un carattere incostante, anche ombroso a volte perché concentrato sulla realizzazione della sua idea dell’arte". E infine: "Gianni Gori amava quello che faceva – conclude Dehò – e lo animava l’inquietudine della ricerca di se stesso. Sono sicuro che questo fuoco se lo sia portato dentro fino all’ultimo. Gli artisti non muoiono mai. Non sono come gli altri uomini".

Anche il sindaco di Cervia Mattia Missiroli e l’assessora alla Cultura Federica Bosi hanno espresso il loro cordoglio: "Un personaggio di fama mondiale che mai ha dimenticato le sue origini. Ha continuato ad amare Cervia, la sua città, fino all’ultimo, ’regalando’ il suo bene più prezioso con esposizioni e mostre. Cervia l’ha sempre ricambiato e anche ora lo saluta con affetto e gratitudine".