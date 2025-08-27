Il mondo dell’arte in lutto. Addio alla pittrice Stefania Salti: "Dipingo la natura intorno a me"

Nelle prime ore di ieri si è spenta Stefania Salti, artista locale affermata e stimata sul panorama nazionale e internazionale. Allieva cara a Francesca Verlicchi, donna sensibile e molto determinata, dall’intenso spessore umano e dal sorriso tanto avvolgente quanto sincero, di Stefania Salti mancherà a tutti il forte carisma; era nata a Ravenna il 25 novembre 1952.

Diplomata all’Istituto Statale d’Arte per il Mosaico ha poi frequentato l’Accademia di Belle Arti di Ravenna studiando figura e incisione. E’ stata insegnante d’arte, pittrice e incisore. Negli anni ha studiato e applicato varie tecniche pittoriche, mantenendo costante l’interesse e la sperimentazione del linguaggio artistico usando il gesso, la gomma, i metalli. Gli ultimi lavori sono collage di immagini da lei fotografate e poi elaborate con tecniche al computer e interventi pittorici.

Viveva e lavorava a San Pietro in Vincoli, immersa nel verde che circonda un casolare di campagna sempre aperto a quanti volessero avvicinarsi alla sua opera o soprattutto cercassero una propria strada piuttosto che un confronto. Tenace e determinata ha affrontato la malattia lavorando fino all’ultimo, organizzando i propri lavori, progettando eventi e intraprendendo viaggi. Non ultimo il matrimonio con Giovanni, il compagno della sua vita che ha condiviso con lei il sentimento di un amore profondo.

Di sé l’artista riferiva: "Dipingo la natura intorno a me. Mi potrei definire una pittrice figurativa perché è da lì che parto. Ho la mania di osservare e osservare fino a quando l’immagine totale si perde divenendo un fulcro che racchiude l’anima di quel pezzo di natura. Ed è a quel punto che diventa anche l’immagine della mia anima".

Domani alle 16 l’ultimo saluto all’impianto crematorio.